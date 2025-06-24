في مؤشر على تراجع القلق من تصاعد الحرب.. النفط ينخفض 6 % والأسهم ترتفع

في مؤشر على تراجع القلق من تصاعد حدة التوترات في المنطقة، تراجعت أسعار النفط، أمس، بنحو 6 في المئة بعد استهداف الصواريخ الإيرانية قاعدة العديد الجوية في قطر.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.8 في المئة إلى 69.57 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 في المئة إلى 72.59 دولاراً للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة «أجين كابيتال»: «تدفقات النفط ليست الهدف الرئيسي، ومن غير المرجح أن تتأثر، وأعتقد أن الأمر سيقتصر على رد عسكري على القواعد الأمريكية ومحاولة ضرب المزيد من الأهداف المدنية الإسرائيلية».

في السياق، دفع متداولو وول ستريت الأسهم للارتفاع مع تراجع أسعار النفط، حيث اعتبرت الضربات الانتقامية الإيرانية على القاعدة الجوية في قطر محدودة وغير قادرة على إحداث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً.

وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» 1 % تقريباً، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً، حيث خفف رد إيران من المخاوف من أن الصراع قد يؤدي فوراً إلى تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.