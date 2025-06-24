ترامب: تهانينا للعالم.. حان وقت السلام

بشّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب حلول السلام في العالم، عبر رسالة وجهها من خلال منصة «تروث سوشيال»، قال فيها: «تهانينا للعالم، لقد حان وقت السلام».

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تقوم إسرائيل وإيران بخطوات نحو السلام، وأشار إلى أن الهجوم الإيراني «ضعيف للغاية»، وأن القوات الأمريكية تصدّت له بكفاءة عالية.

وأوضح ترامب أنه تم إطلاق 14 صاروخاً خلال الهجوم، أُسقط منها 13، فيما تم السماح بمرور صاروخ واحد فقط لأنه كان متجهاً إلى «مكان آمن»، مشدداً على أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار تُذكر في صفوف القوات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: «يسعدني أن أبلغكم أن جميع الأمريكيين بخير، ولم يُصب أحد بأذى، كما أن إيران تخلت عن كل شيء في نهاية المطاف»، معرباً عن أمله في أن يكون ما حدث بداية لـ«نهاية الكراهية» في المنطقة.

وأعرب ترامب عن شكره لإيران على «إبلاغها المبكر» بالهجوم، ما ساهم - على حد تعبيره - في تجنّب سقوط ضحايا، مشيراً إلى أنه ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام، وأنه سيشجع إسرائيل على اتباع نفس النهج نحو «السلام والوئام الإقليمي».

وكانت شبكة «سي.إن.بي.سي» قد نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان متواجداً في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر.

وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.

وكتب بأحرف كبيرة على منصته «تروث سوشيال»: «أقول للجميع.. أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع! أنتم تفيدون العدو، لا تفعلوا ذلك».