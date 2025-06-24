ترامب: تهانينا للعالم.. حان وقت السلام

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تقوم إسرائيل وإيران بخطوات نحو السلام، وأشار إلى أن الهجوم الإيراني «ضعيف للغاية»، وأن القوات الأمريكية تصدّت له بكفاءة عالية.
وقال الرئيس الأمريكي: «يسعدني أن أبلغكم أن جميع الأمريكيين بخير، ولم يُصب أحد بأذى، كما أن إيران تخلت عن كل شيء في نهاية المطاف»، معرباً عن أمله في أن يكون ما حدث بداية لـ«نهاية الكراهية» في المنطقة.
وأعرب ترامب عن شكره لإيران على «إبلاغها المبكر» بالهجوم، ما ساهم - على حد تعبيره - في تجنّب سقوط ضحايا، مشيراً إلى أنه ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام، وأنه سيشجع إسرائيل على اتباع نفس النهج نحو «السلام والوئام الإقليمي».
وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.
وكتب بأحرف كبيرة على منصته «تروث سوشيال»: «أقول للجميع.. أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع! أنتم تفيدون العدو، لا تفعلوا ذلك».