الأردن يدين العدوان الإيراني على قطر

أدان الأردن بشدة العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، واعتبره خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، وحذّر من تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وشدّد السفير القضاة على ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة.