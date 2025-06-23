الاتحاد تغير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24

أعلنت الاتحاد للطيران عن تغيير مسار عدد من رحلاتها ليومي 23 و24 يونيو نظراُ لإغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت النافلة الوطنية "نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأضافت "يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة" etihad.com.

وتؤكد الاتحاد أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، وتبقى سلامة الضيوف وطاقم العمل في قمة أولوياتها كما أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمنًا.

كما نوهت إلى أنه يُرجى من الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعا الالكتروني لأرقام الهواتف المحلية، وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.