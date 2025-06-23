مصر تؤكد تضامنها الكامل مع قطر

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة، والتي تعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري، أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.

كما شددت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.