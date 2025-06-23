الكويت تغلق المجال الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي

أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي إغلاق المجال الجوي مؤقتاً، نظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة وحرصاً على أمن وسلامة الدولة، بحسب جريدة القبس الكويتية.

وقالت في بيان لها: "حرصاً على أمن وسلامة الدولة، ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة والتي شملت إغلاق مطاراتها والمجال الجوي، تعلن دولة الكويت عن إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر".

وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية، ويتم التنسيق بشكل دائم مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول، والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار لما فيه المصلحة العامة