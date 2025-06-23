قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتاً

أعلنت الجهات المختصة في قطر عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.