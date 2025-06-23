بوتين يكسر صمته ويندد بالضربات الأميركية على إيران

في أول تعليق له على الغارات التي شنّتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلك الضربات بأنها "اعتداء غير مبرر" ضد طهران. وأكد أن موسكو تبذل جهودًا لـ"تقديم المساعدة للشعب الإيراني"

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت، ليلة السبت، مواقع نووية إيرانية عدة باستخدام قنابل ضخمة تزن 30,000 رطل، ضمن العملية المسماة "مطرقة منتصف الليل".

وقد شكّل ذلك تدخّلاً مباشراً للأميركيين إلى جانب إسرائيل في صراع مستمر مع إيران، ما أثار مخاوف دولية من احتمال اندلاع صدام إقليمي أوسع.





وفي اجتماع أُقيم في موسكو، التقى بوتين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث ناقش ما وصفه الأخير بـ"تضامن روسيا مع إيران في خندق التاريخ الصحيح" .

على المستوى الدولي، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن تحفظات قوية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "فتحت صندوق باندورا" بهجومها، ما قد يعرض البشرية إلى مخاطر كارثية .