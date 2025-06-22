Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الهجوم الإسرائيلي على إيران

ولي العهد السعودي يؤكد لماكرون وميلوني على أولوية خفض التصعيد في المنطقة

undefined's profile picture

وام


أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، على موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى بذل كافة الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد، وضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وقد جرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتداعيات العمليات العسكرية الأخيرة، وعلى وجه الخصوص استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.