مستشار النمسا: الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة الإيرانية





دعت الحكومة النمساوية بكامل أطيافها، وعلى رأسها المستشار كريستيان شتوكر، جميع الأطراف إلى العودة سريعاً لطاولة المفاوضات في أعقاب قصف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة أن الأزمة لا يمكن حلها في النهاية إلا بالوسائل الدبلوماسية.

وشدد المستشار شتوكر على أن البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق بالغ ويجب منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية.

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية بيآتا ماينل رايزنجر أنها ستناقش القضية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين، مجددة التأكيد على أن النمسا تؤيد الدبلوماسية بدلا من التصعيد؛ وقد حظي هذا التوجه بدعم نائب المستشار أندرياس بابلر الذي أكد وقوفه دائما إلى جانب السلام.