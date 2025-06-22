سلطنة عُمان تُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها للقصف الأمريكي لمواقع في إيران

أعربت سلطنة عُمان عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأدانت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها اليوم “هذا العدوان غير القانوني” ودعت إلى خفض التصعيد الفوري والشامل.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها إن ما أقدمت عليه الولايات الأمريكية المتحدة يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية الخاضعة لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكولات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت النووية بسبب مخاطر التلوث والإشعاع.