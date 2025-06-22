تقليص إضافي لبعثة واشنطن في العراق بسبب "التوترات الإقليمية"

خفّضت بعثة واشنطن في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد السبت والأحد في ظلّ "تصاعد التوترات الإقليمية"، بحسب ما قال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس الأحد بعد ساعات من توجيه واشنطن ضربات لمنشآت نووية في إيران.

وكانت البعثة بدأت الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.

وأكّد أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 يونيو" عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران. وأكد أن السفارة والقنصلية الأمريكيتين تواصلان العمل.