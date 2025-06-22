نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته على فرض "السلام من خلال القوة"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على هجوم الولايات المتحدة "الجريء" على مواقع نووية إيرانية، قائلا إنه يُمثل "منعطفا تاريخيا" قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام.

وقال في رسالة أخرى موجهة الى الإسرائيليين إنه "تمّ الوفاء بالوعد" بتدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرا الى أن الهجوم الأمريكي حصل "بتنسيق كامل" مع بلاده.

وأضاف نتنياهو في رسالة عبر الفيديو موجهة لترامب باللغة الإنجليزية "أشكركم، وشعب إسرائيل يشكركم"، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت بنجاح ضربات ضد ثلاثة مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني: فوردو وأصفهان ونطنز.

وأكد نتنياهو "إن قراركم الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بالقوة الهائلة والعادلة للولايات المتحدة سيغيّر التاريخ".

وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 يونيو، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن برنامجها النووي شارف "نقطة اللاعودة".

وردّت طهران بدفعات مدمّرة من الصواريخ والمسيرات التي طالت مدنا إسرائيلية عدة، كان آخرها صباح الأحد بعد الهجوم الأمريكي.

واستهدفت الضربات الأمريكية منشآت نطنز وأصفهان وفوردو.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حقّقت في هجماتها الأخيرة على إيران، أعمالا "استثنائية حقا"، لكنه رأى أنه "في العملية التي جرت الليلة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أثبتت أمريكا أن لا نظير لها وفعلت ما لم تستطع أي دولة أخرى في العالم فعله".

واعتبر نتنياهو أن الرئيس الأمريكي يفرض بذلك "منعطفا تاريخيا من شأنه أن يُسهم في قيادة الشرق الأوسط وما بعده إلى مستقبل من الرخاء والسلام".

وقال "الرئيس ترامب وأنا نقول في كثير من الأحيان: السلام من خلال القوة"، مضيفا "أولا تأتي القوة، ثم يأتي السلام". وتابع "في هذه الليلة، تحرّك الرئيس ترامب والولايات المتحدة بقوة كبيرة".

وفي رسالة بالعبرية، قال نتنياهو إن الضربات الأمريكية حصلت "بالتنسيق التام مع الرئيس ترامب، وبالتنسيق العملياتي الكامل بين (القوات الإسرائيلية) والجيش الأمريكي".

وأضاف "تذكرون أنني منذ بداية (الحرب مع إيران التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو)، وعدتكم بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى. مؤكدا أنه "تم الوفاء بهذا الوعد".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب "حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ هذه الليلة".

وأضاف "لقد أثبت عمليا أنه يستحق لقب قائد العالم الحر. وسيبقى دائما في الذاكرة الصديق الحقيقي للشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

واعتبر أنه "بات واضحا أن قرار (إسرائيل بمهاجمة إيران) أبعد تهديد القضاء على الشعب الإسرائيلي".

وتشتبه الدول الغربية بأن إيران تسعى الى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، الا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تمتلك 90 رأسا نوويا.