أبرز ردود الفعل الدولية على الضربات الأمريكية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن بلاده شنّت ضربات "دمرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية في إيران، وهدد بالمزيد من الهجمات إذا لم تسع طهران إلى السلام.

فيما يأتي أبرز ردود الفعل على هذه الضربات التي أتت بعد عشرة أيام من بدء إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على مواقع نووية وعسكرية إيرانية تطورت الى حرب بين الدولتين. وترد طهران منذ ذلك الحين بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل.

إيران: "تداعيات دائمة"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن الضربات الأمريكية "شنيعة"، محذرا من أنه ستكون لها "تداعيات دائمة"، وبأن إيران "تحتفظ بكل الخيارات" للدفاع عن سيادتها.

وكتب عراقجي "ارتكبت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي، عبر مهاجمة المنشآت السلمية النووية" الإيرانية.

وقبل ذلك، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنه رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة... فإنها لن تسمح بتوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية (النووية) التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين".

إسرائيل: "منعطف تاريخي"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على الهجوم "الجريء"، قائلا إنه يُمثل "منعطفا تاريخيا" قد يقود الشرق الأوسط إلى السلام.

وقال في رسالة عبر الفيديو موجهة لترامب باللغة الإنجليزية "أشكركم، وشعب إسرائيل يشكركم". وأضاف "في العملية التي جرت الليلة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أثبتت أمريكا أن لا نظير لها"، معتبرا أن ترامب يفرض بذلك "منعطفا تاريخيا من شأنه أن يُسهم في قيادة الشرق الأوسط وما بعده إلى مستقبل من الرخاء والسلام".

وأشاد بـ"السلام من خلال القوة" قائلا "أولا تأتي القوة، ثم يأتي السلام".

كما اعتبر نتنياهو أنه وفى بوعده بتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال في كلمة بالعبرية متوجها الى الإسرائيليين "تذكرون أنني منذ بداية (الحرب مع إيران التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو)، وعدتكم بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى... تم الوفاء بهذا الوعد".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس"، إن دونالد ترامب "حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ هذه الليلة".

وأضاف "لقد اثبت عمليا أنه يستحق لقب قائد العالم الحر. وسيبقى دائما في الذاكرة الصديق الحقيقي للشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وقال الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ في منشور على منصة "إكس "،"هذه الخطوة الشجاعة تخدم أمن وسلامة العالم الحر أجمع. آمل في أن تقود الى مستقبل أفضل للشرق الأوسط، وتساعد في الدفع قدما بالإفراج العاجل عن رهائننا المحتجزين في غزة".

الأمم المتحدة: "تصعيد خطير"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية".

وقال في بيان "في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى"، مضيفا "لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام".

الديموقراطيون: "حرب كارثية"

انتقد زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي، متهما إياه بدفع البلاد نحو الحرب.

وقال عضو الكونغرس حكيم جيفريز في بيان "لقد ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نواياه، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط أمريكا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط".