ترامب يعلن استهداف 3 مواقع نووية إيرانية "فوردو ونطنز وأصفهان"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، عن تنفيذ “هجوم ناجح للغاية” استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن العملية تمت دون خرق المجال الجوي الإيراني، وأن جميع الطائرات الأمريكية المشاركة عادت إلى قواعدها بأمان.

وقال ترامب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال: “لقد أسقطنا حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني وعادت بأمان”.

ووجه الرئيس الأمريكي تهنئة إلى القوات المسلحة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها “الأعظم في العالم”.

وأضاف: “لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية. الآن هو وقت السلام”.