وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران





أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري أنه لا حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظلان الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي اليوم "السبت" مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط - على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، أطلع "ويتكوف" وزير الخارجية المصري خلال الاتصال - الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات المنطقة - على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.