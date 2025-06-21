"الطاقة الدولية": لا "عواقب إشعاعية " بعد هجوم إسرائيل على منشأة أصفهان

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم أن لا "عواقب إشعاعية" بعد استهداف إسرائيل منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان بإيران، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف هذه المنشأة منذ بدء النزاع .

وأضافت الوكالة في بيان لمديرها رافاييل غروسي انه تم استهداف ورشة تصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان، وهي ثالث منشأة من هذا النوع تُستهدف في هجمات إسرائيلية على مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني .

و قال غروسي في البيان "نحن نعرف هذه المنشأة جيدًا ، لم يكن هناك أي مواد نووية في هذا الموقع، وبالتالي فإن الهجوم عليه لن يترتب عليه أية عواقب إشعاعية".

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه قصف منشأة أبحاث نووية إيرانية خلال الليل.

و في إيران أكد أكبر صالحي معاون الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان، أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بالمنشأة دون أن تسفر عن خسائر بشرية.