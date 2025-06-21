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الهجوم الإسرائيلي على إيران

ملك البحرين والرئيس المصري يعربان عن قلقهما من التصعيد بالمنطقة

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وام


بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أعربا خلال الاتصال الهاتفي عن قلقهما البالغ من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرين من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة، ومؤكدين ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، والعمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وأكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والإنفاذ الفوري والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.