ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الجمعة"، إنه سيكون "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران"،



وذكر ترامب، في حديثه لصحفيين: "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية.. وسنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل".

وأضاف: "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا".

وأوضح: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا"، مبدياً عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع.

كما تحدث الرئيس الأميركي عن الهجمات المتبادلة بين الدولتين، قائلاً أن "أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة"، وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي.. ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل،



وأضاف "لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب".

وحث وزراء خارجية أوروبيون إيران "الجمعة" على التواصل مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، بعد انتهاء محادثات عقدت في جنيف، بهدف بدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، دون أي مؤشرات تُذكر على إحراز تقدم.