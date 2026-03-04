نيويورك تايمز: المخابرات الإيرانية مستعدة للتفاوض مع "سي آي أيه" لإنهاء الحرب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء عن مسؤولين مطلعين أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية أبدوا استعدادهم للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول إنهاء الحرب.
وقالت الصحيفة إن العرض قُدم عبر جهاز مخابرات بلد لم تذكر اسمه، وذلك نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط ومسؤولين من دولة غربية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وأضاف التقرير أن المسؤولين في واشنطن متشككون في ما إذا كانت إيران أو إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدتين حقا "للخروج من المأزق" على الأقل على المدى القريب.
واستبعد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس الثلاثاء إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على بلاده.
وقال ترامب أمس الثلاثاء إن طهران تريد التفاوض لكن الأوان قد فات.