نيويورك تايمز: المخابرات الإيرانية مستعدة للتفاوض مع "سي آي أيه" لإنهاء الحرب

نقلت صحيفة ​نيويورك تايمز اليوم الأربعاء عن ‌مسؤولين ​مطلعين أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية أبدوا استعدادهم للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول إنهاء الحرب.

وقالت الصحيفة ⁠إن العرض قُدم عبر جهاز مخابرات بلد لم تذكر اسمه، وذلك نقلا عن ‌مسؤولين في الشرق الأوسط ومسؤولين من دولة غربية تحدثوا شريطة ‌عدم الكشف عن هويتهم.

وأضاف التقرير أن المسؤولين ​في واشنطن ‌متشككون ​في ما إذا كانت إيران ⁠أو إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدتين حقا "للخروج من المأزق" ​على ⁠الأقل ⁠على المدى القريب.

واستبعد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في ⁠جنيف أمس الثلاثاء إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ‌مشتركة على بلاده.

وقال ترامب أمس الثلاثاء ​إن طهران تريد التفاوض لكن الأوان قد فات.