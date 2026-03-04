إسرائيل: أي مرشد إيراني جديد سيكون هدفاً

بالتزامن مع تحرك إيران لاختيار مرشد أعلى جديد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن أيا كان من سيتولى هذا المنصب سيكون" هدفا للقضاء عليه".

وأدلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس بهذا التصريح عبر منصة " اكس".

وكتب أن كل قائد يتم تعيينه من أجل استمرار وقيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني سيكون هدفا للقضاء عليه.

وكانت إسرائيل قد استهدفت أمس الثلاثاء مبنى تابعا لمجلس الخبراء في إيران، الذي سيختار المرشد الجديد.

وكانت إسرائيل قتلت المرشد الإيراني على خامنئي "86 عاما" في هجوم السبت الماضي.