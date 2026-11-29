



أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل دوماً حاضرة في وجدان أهل الإمارات، ونبراساً يضيء الطريق نحو مستقبل ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وحافزاً يدفع الجميع لبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل أن تبقى الإمارات دوماً في أعلى مراتب التقدُّم والازدهار.

وقال سموّه إن "يوم الشهيد" هو مناسبة تجسّد مشاعر الوفاء لمن جعلوا من حماية الوطن وصون كرامته مسؤولية والتزاماً راسخاً، وذكرى تحمل رسالة مهمة مفادها أن الشعارات الجوفاء لا تبني وطناً ولا تصنع مجداً.. إذ يبقى الفعل والعطاء والتضحية الأساس في رفعة الأوطان والركيزة الأولى لصون كرامتها.. نستذكر - بكل الثناء والإجلال - ما قدمه أبناء الوطن الأبرار من أروع صور التضحية عندما وهبوا أرواحهم فداءً للوطن وإعلاءً لمبادئ الإمارات وثوابتها الراسخة، وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف سموّه: ملاحم البطولة النادرة التي قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، بعد أن سطّروها بأحرف من نور في سجل مجد الإمارات. لقد جسّدوا بتضحياتهم قيم الشجاعة والمسؤولية والتجرّد وإنكار الذات، واختاروا أن يكونوا أول من يلبي نداء الواجب غير عابئين إلا بعزة الوطن وكرامته التي أعلوها فوق كل اعتبار، انطلاقاً من إيمان أكيد أن الدفاع عن الأرض والهوية مسؤولية لا تحتمل التردد أو تقبل المساومة... ليظل ما قدموه من عطاء وتضحيات رمزاً ملهماً تستمد منه الأجيال قيم الانتماء والتضحية والفداء.

واستطرد سموّه قائلاً: في هذه المناسبة، نذكر بكل التقدير والإجلال الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة الباسلة، بكل ما تتمتع به من كفاءة وجاهزية، وما يتحلى به منتسبوها من حس وطني رفيع وإدراك كامل لما تمليه مسؤوليتهم الكبيرة من واجبات.. فالقوات المسلحة ركيزة أساسية في صون مقدرات الوطن والذود عن مكتسباته، كذلك في تأكيد الأثر الإيجابي لدولة الإمارات عبر الانخراط في صفوف قوات حفظ السلام، علاوة على مشاركتها في عمليات الإغاثة والاستجابة للطوارئ حول العالم، بما يكرِّس مكانة الإمارات منارةً للعمل الإنساني عالمياً.

وأشار سموّ ولي عهد دبي إلى أن يوم الشهيد هو مناسبة يؤكد فيها شعب الإمارات أهمية أن نجعل من الاعتزاز والفخر طاقة عمل وعطاء، وأوضح سموّه قائلاً: المُعلم الذي يضيء العقول بنور العِلم، والطبيب الذي يكرّس حياته لخدمة الناس، والباحث الذي لا يكف عن طرق أبواب المعرفة، والموظف الذي يؤدي دوره بأمانة وإخلاص وغيرهم الكثير.. هم جميعاً جنود في ميادين العطاء يشاركون بعِلمِهم وعمَلهم وعطائهم في رفعة الوطن ودفع مسيرته إلى الأمام.

واختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه تحية إكبار وعرفان إلى أُسر الشهداء وذويهم، مؤكداً سموّه أن ما أبدوه من أروع صور الصبر والشموخ سيظل برهاناً ساطعاً على مدى عمق انتماء أهل الإمارات لوطنهم واستعدادهم للتضحية بأغلى ما يملكون في سبيل أن تظل رايته عالية خفاقة في سماء العزة والكرامة، مؤكدين أن الحفاظ على أمن الوطن وسيادته وسلامة أهله ومقدراته هدف تهون في سبيله كل التضحيات.