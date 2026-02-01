سموه حقق مرتين لقب مونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012 والإمارات 2014

حقق شعار سموه إنجازات مهمة في الفروسية أبرزها فوز «برنس بيشوب» بلقب كأس دبي العالمي 2015

على خطى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سطر فارس الشباب والمستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العديد من الإنجازات في ميادين الفروسية وفي مختلف الرياضات والقطاعات، ليؤكد سموه أنه قائد يعشق التحدي مستمداً هذا النهج الرائد من التميز من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات والمهارات في فنون القيادة والريادة.

ويملك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حضوراً عالمياً مميزاً في مختلف ميادين الفروسية سواء على مستوى مشاركته فارساً في سباقات القدرة والتحمل التي حقق من خلالها إنجازات كبيرة أبرزها تتويج سموه بلقب بطولة العالم 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، أو بصفته مالكاً للخيل في أشهر السباقات، حيث لم تغب إنجازات سموه عن المضامير المحلية والعالمية، وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، معززاً رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد في مضامير الفروسية بشتى دول العالم.

ونهل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من المهارات والقدرات في الفروسية من معين فكر ومعرفة فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ دخل سموه إلى بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه وموهبته في هذه الرياضة العريقة التي ترتبط بتراث وأصالة الإمارات وتاريخها العريق.

إنجازات عالمية

ترجم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هذا الشغف برياضة الآباء والأجداد إلى إنجازات عالمية يشار إليها بالبنان، حيث أثبت قدراته العالية ومهاراته المميزة في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014 ليتوج باللقب رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت سموه في السباق، كما توج سموه مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مرتين على التوالي، إضافة إلى الإنجازات الخليجية والدولية الأخرى التي حققها سموه منها الفوز عام 2020 بلقب النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، والتي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، كما يعد سموه من أبرز الداعمين لسباقات القدرة والفرسان من خلال عملية التوجيه والمتابعة لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات على الخارطتين الإقليمية والدولية.

سجل حافل

يملك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سجلاً حافلاً من الإنجازات فهو فارس التحديات الصعبة، حيث انتزع سموه أرفع الألقاب في أوروبا ومختلف دول العالم بكل جدارة واقتدار، منها فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005، والذي يعد أبلغ دليل على أنه فارس يعشق التحدي، حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة، في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مهرجان سموه للقدرة، الذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي يضم 4 سباقات، وهي سباق السيدات، وسباق الاسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، وسباق «اليمامة» للأفراس، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

ظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته، واكتساب المزيد من الخبرة، كان ظهوره الأول على ساحة سباقات القدرة في موسم 1994 - 1995، حيث احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية.

عروض رائعة

شارك سموه في العديد من البطولات وقدم عروضاً رائعة في سباقات القدرة، حيث خطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة، في 15 أبريل 1995، مقدماً عرضاً قوياً، وموهبة في ركوب الخيل، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه سناً وخبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.

وأحرز الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة، لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود»، ويعد السباق من أهم السباقات السنوية للقدرة في الدولة.

مواصلة التألق

واصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التألق في ميادين سباقات القدرة، حيث توج سموه في 31 يناير 2002، بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم -‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة، لمسافة 130 كم.

وحصد سموه الميدالية الذهبية للفرق، في بطولة الألعاب الآسيوية للقدرة في الدوحة يوم 17 ديسمبر 2006، وحقق سموه إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، عندما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار.

حصد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهم الألقاب في سباقات القدرة، حيث كانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كم في 16 فبراير 2008، وبعدها نال سموه لقب سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008، ثم لقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كم في الخامس من مارس 2008.

لقب خليجي

احتفظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باللقب الخليجي في كأس ملك البحرين للقدرة، للعام الثاني على التوالي، عندما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، عندما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012، ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب».

وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة، التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011، وفي عام 2015، توج سموه بطلاً لكأس الخليج للقدرة والتحمل في الكويت.

وسطر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنجازات بأحرف من نور ومداد من ذهب في مختلف الميادين العربية، حيث حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كم، وتقاسم سموه مع والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 31 مايو 2008، كما ظفر سموه بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002، وتعكس جميع هذه الإنجازات والبطولات ريادة سموه في مختلف ميادين الفروسية التي أكد من خلالها أنه فارس يعشق التحديات والألقاب.

كأس دبي العالمي

حقق شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنجازات مهمة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب، وأبرزها «برنس بيشوب»، الذي ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2015، وملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل «بالاس بيير»، الذي حقق 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، بالإضافة إلى فوز «بالاس بيير»، بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث، خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات وغيرها من الإنجازات الأخرى.