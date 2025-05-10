«تنفيذي دبي»: « البيان» صوت القارئ ومرآة الحقيقة

استطلاع: وائل نعيم ونورا الأمير ورحاب حلاوة

تقدم أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة «البيان»، وإلى قرائها بمناسبة احتفالها بذكرى انطلاقتها الـ 45، التي صادفت العاشر من مايو 1980.

حيث عكست صوت القارئ وجسدت مرآة الحقيقة، من خلال حضورها كمنبر إعلامي وطني رصين، وباتت شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والوعي في دولة الإمارات، مؤكدين أنها أثبتت بفضل رؤيتها الثاقبة والتزامها الراسخ قدرة استثنائية في مواكبة التحولات الإعلامية والتقنية.

كما نجحت في ترسيخ قيم المهنية والموضوعية والنزاهة، ما يعكس رسالتها الوطنية الطموحة ودورها الحيوي في غرس ثقافة التسامح والتعايش والسلام في مجتمعنا.

دور محوري

ضاحي خلفان

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدور المحوري الذي أدته «البيان» منذ تأسيسها في المشهد الإعلامي الوطني، قائلاً: «45 عاماً من العطاء الصادق والكلمة المسؤولة، عامرة بالصدق والمهنية.

وشاهدة على مسيرة نهضة دولتنا الحبيبة»، مضيفاً: «لقد كانت «البيان» على الدوام نبض الشارع، وصوت الحق، ومرآة المجتمع، تنقل الأخبار بصدق وأمانة، وتواكب التطورات برؤية ثاقبة، وتسهم بفاعلية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية».

وتوجّه بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة «البيان» الكريمة، قيادة وكتّاباً وصحفيين وعاملين، على هذا الإنجاز الكبير والمسيرة الحافلة بالإنجازات، مشيداً بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.

معتبراً إياهم شركاء في التنمية وصناعاً للرأي المستنير، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار والنجاح في مسيرتها الإعلامية الرائدة، وأن تظل منبراً حراً ومسؤولاً يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في إعلاء كلمة الحق والحقيقة.

بوصلة للقيم

عبدالله البسطي

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «لطالما كان الإعلام شريك المشاريع الحضارية الطموحة ومنصة قصص النجاح الملهمة، ولطالما شكلت الصحافة منارة للفكر وبوصلة للقيم وديواناً للمحطات التاريخية والمنجزات النوعية، ومسيرة صحيفة «البيان» الإماراتية جسدت منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها من دبي قبل 45 عاماً هذه الرسالة بكل أبعادها وتجلياتها ومسؤولياتها».

وأضاف: «اليوم أضحت «البيان» لسان حال دبي، بتميّزها وتفرّدها ومهنيتها، لتروي يومياً بالخبر والرأي والمعلومات الموثّقة والإحصاءات الدقيقة المكتسبات الاستراتيجية التي تحققها دبي لإنسانها ومجتمعها برؤية القيادة الحكيمة.

فهنيئاً لصحيفة «البيان» وأسرة عملها المتفانية موقعها الريادي في المنظومة الإبداعية التي يزهو بها المشهد الإعلامي المزدهر في دبي ودولة الإمارات، وتقديرنا لكل العاملين فيها على جهودهم في خدمة رسالة الإعلام المبتكر والهادف والمسؤول والملتزم تجاه المجتمع والوطن».

مسيرة رائد

عبدالرحمن آل صالح

وتقدم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إلى أسرة صحيفة «البيان» بأصدق التهاني في ذكرى مرور 45 عاماً على تأسيسها، قائلاً: «إن هذه الأعوام شكّلت مسيرة إعلامية رائدة أثبتت خلالها الصحيفة مكانتها منبراً موثوقاً به يعكس تطورات المشهد الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات».

وأكد أن «البيان» لطالما لعبت دوراً محورياً في تسليط الضوء على الإنجازات المالية والاقتصادية للإمارة وحكومتها، وأسهمت عبر سياساتها التحريرية الواعية في دعم استراتيجيات النمو والتنمية الاقتصادية على مدى العقود الماضية، التي رسمت ملامحها القيادة الرشيدة برؤية ثاقبة وحكمة سديدة، وذلك من خلال تناولها المتعمق لمختلف التحولات الاقتصادية وتطورات الأسواق».

وقال: «يعكس التزام «البيان» بتقديم محتوى موضوعي ومتطور رؤية دبي الطموحة ومسيرتها نحو الريادة الاقتصادية، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود المستمرة للصحيفة في تعزيز الوعي الاقتصادي على المستويين المحلي والإقليمي.

وإبراز المكانة العالمية لإمارة دبي بوصفها وجهة مالية واستثمارية رائدة، متمنين لها المزيد من التميز والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية، ومواصلة دورها في دعم مسيرة التنمية والابتكار التي تقودها دبي ودولة الإمارات عموماً نحو آفاق أرحب في المستقبل».

صرح وطني

عبد الله المري

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، صحيفة «البيان»، قيادة وإدارة وكوادر إعلامية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لتأسيسها، والتي رسخت خلالها مكانتها صرحاً إعلامياً وطنياً رائداً أسهم في صناعة الوعي المجتمعي.

وأضاف: «لقد شكلت صحيفة «البيان»على مدار العقود الماضية شريكاً استراتيجياً فاعلاً لشرطة دبي، بما قدمته من تغطيات مهنية، ومعالجة إعلامية واعية للقضايا الأمنية والمجتمعية.

وبما يعزز نشر ثقافة احترام القانون، ويُمكّن مؤسسات الدولة من إيصال رسائلها إلى أفراد المجتمع بكل مصداقية وشفافية، في إطار من التكامل البناء بين الإعلام والأنظمة المؤسساتية».

وأشاد بالمحتوى الإعلامي المتطور لصحيفة «البيان»، الذي يواكب التغيرات السريعة في المجالات الإعلامية، والمنصات الإلكترونية التي توفرها للقراء، والتي تواكب توجهات الإعلام الجديد والسريع في نقل المعلومات على مستوى العالم.

واختتم: «نعرب عن خالص تقديرنا لأسرة «البيان»، ونشد على أياديهم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم لمزيد من النجاحات، وأن تبقى «البيان» منبراً إعلامياً صادقاً وملهماً، يعلي من شأن الكلمة، ويخدم قضايا الوطن، ويعكس تطلعاته المستقبلية بثقة واقتدار».

طرح مهني

مطر الطاير

وهنأ معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، صحيفة «البيان» بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيسها، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح، معرباً عن اعتزازه بعلاقة الشراكة بين الهيئة و«البيان».

مشيداً بدورها المحوري في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمع، واحترافيتها ومهنيتها العالية والتزامها بالطرح المهني للمواضيع والأحداث المحلية التي تهم المجتمع، الأمر الذي أكسبها ثقة واحترام قرائها.

وقال: إن صحيفة «البيان»، منذ قرار التأسيس، وصدور العدد الأول منها، رسّخت مكانتها المرموقة في الوسط الإعلامي المحلي والعربي والعالمي، مستندة إلى إرث كبير من المصداقية في الطرح، ومنطلقة من رؤى وطنية طموحة، تعكس المسيرة التنموية التي تعيشها دولة الإمارات في ظل قيادتها الاستثنائية.

وأضاف: «تعد صحيفة «البيان» شريكاً استراتيجياً مهماً لهيئة الطرق والمواصلات، ويتجسد ذلك فـي مواكبتها لمسيرة الهيئة وأنشطتها وأحداثها ومشاريعها، ومعبّرة بكل صدق عن رؤيتها واستراتيجيتها، كما تسهم «البيان» في تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والمجتمع من خلال تسليط الضوء على متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة.

وفي المقابل التعريف بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات؛ ما يرفع من مستوى الوعي المجتمعي ويعزز المساعي لتحقيق النتائج المرجوة من المشاريع والخدمات المقدمة».

وأعرب عن تمنياته للصحيفة، والقائمين عليها، مزيداً من التقدم والنجاح، وترسيخ سمعتها مؤسسة ومنصة إعلامية رائدة في المهنية والموضوعية والاحترافية وتحقيق المزيد من المكاسب المهنية في قادم الأيام.

نموذج عالمي

سلطان بن سليم

وتقدم سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بخالص التهاني والتبريكات لصحيفة «البيان» والعاملين بها بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، متمنياً للصحيفة المزيد من التقدم ومواصلة ما حققته من نجاحات خلال العقود الأربعة الماضية، حتى أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً للإعلام الهادف والراقي، مواكبة بذلك توجيهات قيادتنا الرشيدة في شكلها ومضمونها وتطورها الدائم.

وتابع: «خلال السنوات السابقة نجحت صحيفة «البيان» في مواكبة نهضة وتطور دولة الإمارات، فكانت ولا تزال محل ثقة القراء والمتابعين، وأحد أهم المصادر للأخبار الدقيقة والسريعة والموثوقة.

وقد شهدنا التطورات الكبيرة والمتميزة التي طرأت على الصحيفة منذ أول إصدار لها حتى اليوم، حيث بدأت صحيفة ورقية تقليدية مطبوعة، واليوم نتصفحها بنسختها الرقمية والذكية على مختلف منصات التواصل والإعلام».

وقال: «لقد وثقت صحيفة «البيان» إنجازات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المحلية والعالمية، وكانت الناقل الرسمي لأخبارنا ورسائلنا الإعلامية، ولم تتوانَ قط في توفير التغطيات السريعة والدقيقة والحصرية والموثوقة لمختلف الأنشطة والفعاليات.

وقد أظهر طاقمها الاستثنائي حرفية عالمية ومهنية عالية في تناول التحليلات الصحفية وإبراز إنجازات الدولة، وتعزيز موقع دبي الريادي على خريطة الصحافة العالمية».

ووجّه بن سليم تحية شكر لصحيفة «البيان» والقائمين عليها على مواكبتهم الدائمة وحسهم المسؤول وحرصهم على نقل المشهد بطريقة موثوقة واحترافية، واهتمامهم بنشر وتوثيق أهم محطاتنا وإنجازاتنا.

مسيرة العطاء

سعيد الطاير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بخالص التهاني إلى أسرة صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 45 عاماً على انطلاقتها، وتمثل هذه المناسبة رمزاً لمسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، رافقت خلالها «البيان» مسيرة التحوّلات التنموية في دبي ودولة الإمارات، بدءاً من القطاع الاقتصادي وصولاً إلى الاجتماعي والثقافي.

حيث تمكنت الصحيفة، عبر محتواها الثري وتحليلاتها الاستشرافية، من ترسيخ مكانتها منصة إعلامية رائدة تجسّد المهنية والابتكار، وتعكس نبض المجتمع وتطلعات العصر بموضوعية قل نظيرها، بما تقدمه من محتوى ثري وتحليلات عميقة تواكب تطلعات القرّاء وتعكس نبض المجتمع وروح العصر».

وثمّن الشراكة المتميزة بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«البيان»، حيث تواكب جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير البنية التحتية الذكية، وتسلط الضوء على إنجازات الهيئة ومبادراتها الطموحة، لا سيما في مجالات الاستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير بنية تحتية متقدمة تواكب الخطط العمرانية والاقتصادية الطموحة للإمارة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف: «نعتز بالدور الريادي الذي تضطلع به صحيفة «البيان»، ونهجها الإعلامي المسؤول والمتميز، ونتمنى لها ولفريق عملها دوام التوفيق والريادة، لمواصلة دورها المحوري في دعم جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، بما يسهم في تعزيز سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، ومركزاً عالمياً للاقتصاد، والاستثمار والتجارة والسياحة».

واختتم، قائلاً: «نطمح إلى تطوير شراكتنا مع «البيان» انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، حيث نؤمن بأن شراكتنا ستكون حاسمة في مواكبة جهودنا لتسريع تحقيق الحياد الكربوني.

وترسيخ نموذج دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر العالمي. ونتمنى للصحيفة وفريق عملها الاستمرار في ريادة المشهد الإعلامي بمسؤولية، والإسهام في كتابة فصل جديد من فصول التقدّم الذي تعيشه دولتنا الحبيبة تحت قيادتنا الرشيدة».

محطة إعلامية

محمد المري

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، نقف اليوم أمام محطة إعلامية مضيئة، احتضنت مسيرة الوطن، وروت قصص إنجازه بصدق واحتراف على مدى خمسة وأربعين عاماً، إنها «البيان»؛ منبر الكلمة المسؤولة، وصوت الإمارات الذي لم يتغيّر في التزامه، ولا تراجع عن دوره.

وتقدم باسمه وباسم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بخالص الشكر وعميق التقدير إلى جميع العاملين في صحيفة «البيان»، قيادة وصحفيين، على ما قدموه من أداء إعلامي رصين، عكس تطلعات الدولة، وأسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الهوية والانتماء.

وذكر أن «البيان» تعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسات الحكومية في إيصال رسائلها للمجتمع، ومسانداً حقيقياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وبمهنية عالية، أسهمت في بناء صورة ذهنية إيجابية لدولة الإمارات محلياً وعالمياً، مستندة إلى القيم التي نؤمن بها في إقامة دبي؛ الشفافية، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، مثمناً في هذا السياق كل قلم حر صادق شارك في تشكيل هذه المسيرة، ونتطلع إلى مزيد من التكامل والتعاون في المستقبل، بما يعزز حضور الإعلام الوطني ويخدم رسالة الدولة ومؤسساتها في بناء غدٍ أكثر إشراقاً.

منبر موثوق

مروان بن غليطة

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة: «إن صحيفة «البيان» أثبتت منذ تأسيسها قبل 45 عاماً، وطيلة هذه العقود، مكانتها بوصفها منبراً موثوقاً يعكس نبض إمارة دبي، والمجتمع الإماراتي.

وواكبت عبر مسيرة حافلة بالعطاء الإعلامي المتميز رحلة النهضة والتنمية الشاملة والرائدة لدبي، وكانت خير ناقل لإنجازات ونجاحات الإمارة والدولة، وللصورة المشرقة التي نشرتها إلى جمهور المنطقة والعالم، برسالة إعلامية هادفة متوازنة وواضحة الأركان، تليق بتطلعات الوطن وطموحاته العالمية».

وأضاف: «استطاعت «البيان» بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، والرؤية التي تأسست من أجلها، والتزامها بالمصداقية والشفافية والموضوعية أن تكون نموذجاً رائداً في الصحافة الإماراتية والعربية، حيث كانت مرآة لنقل صوت المجتمع الإماراتي، ومنارة إعلامية لترسيخ قيمنا وثقافتنا، والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة»،..

وهنأ «البيان» وفرق عملها على المسيرة الناجحة التي جعلت منها منبراً إعلامياً وجسراً يربط بين المؤسسات والجمهور، محافظة على نهجها الذي يجمع بين المهنية والتجديد، لتواكب المتغيرات السريعة في عالم الإعلام، وتقدم محتوى يعكس تطلعات ورؤية إمارة دبي للمستقبل.

حمد عبيد المنصوري

وتوجّه حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، بخالص التهنئة إلى إدارة التحرير وكل العاملين في هذا المنبر الإعلامي الذي كرّس اسمه علماً من أعلام الكلمة المعبّرة عن قيم الحقيقة والوعي الصادق وخدمة الوطن.

وقال: «على امتداد مسيرة بناء الوطن، كانت «البيان» تواكب، وتدعم، وتحشد الطاقات، مستندة إلى فريق محترف من الإعلاميين المتميزين، ممكن كانوا على الدوام في الصفوف الأولى للمؤتمرات والفعاليات والمناسبات الوطنية، يتسابقون في بث المعلومة، ونشر المعرفة، وتعزيز اللحمة الوطنية، ولأنها تقرن القول بالفعل.

فقد كانت «البيان» سباقة في تبني أحدث التقنيات الرقمية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء محلياً وعربياً، ونجحت بذلك في إيصال صوت دبي والإمارات إلى أوسع مدى، تاركة بصمتها في قصة دبي الملهمة، التي جعلت منها المدينة الحلم والنموذج الذي يراود الملايين حول العالم».

وتمنى المنصوري لـ«البيان» الغرّاء مواصلة مسيرة النجاح، وأن تحافظ على ريادتها في مسيرة صنع المستقبل، وخدمة الوطن الغالي.

ضاحي خلفان:

مرآة المجتمع تنقل الأخبار بصدق وتواكب التطورات برؤية ثاقبة

عبدالله البسطي:

لسان حال دبي بتميّزها وتفرّدها تروي يومياً المكتسبات الاستراتيجية

عبد الرحمن آل صالح:

تسليط الضوء على الإنجازات المالية والاقتصادية للإمارة

عبدالله المري:

صرح وطني رائد أسهم في صناعة الوعي المجتمعي

مطر الطاير:

احترافية ومهنية عالية والتزام في طرح المواضيع والأحداث

سلطان بن سليم:

نموذج عالمي للإعلام الهادف مواكبة لتوجيهات قيادتنا

سعيد الطاير:

نهج مسؤول ودور محوري في دعم جهود المؤسسات الحكومية

محمد المري:

محطة إعلامية مضيئة احتضنت مسيرة الوطن وروت قصص إنجازه

مروان بن غليطة:

خير ناقل للإنجازات والصورة المشرقة إلى المنطقة والعالم

حمد المنصوري:

سباقة في تبني التقنيات وإيصال صوت دبي للعالم