«البيان» نموذج للإعلام المتزن والرؤى المتميزة

تحتفي «البيان»، اليوم، بعيدها الـ45 مرسخة مكانة رائدة في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، وباتت تشكل نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن، لتضيء اليوم شمعة جديدة في مسيرتها لتقديم رسالة إعلامية مميزة، تواكب تطلعات القيادة وتدعم مسيرة التنمية والتطور في الدولة، ولتكون عين الحقيقة وصوت المواطن في مختلف المجالات.

تطوير وتحديث

فعلى مدى عقود واصلت «البيان» عمليات التطوير والتحديث في الصحيفة، شكلاً ومضموناً، بالتزامن مع مواكبة أحدث التقنيات لتعزيز تفوقها في فضاء الإعلام الرقمي، في إطار استراتيجية مدروسة للمواءمة بين الرقمي والورقي، ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، من خلال التطوير المستمر وتوظيف التكنولوجيا في خدمة أهداف الصحيفة.

وواكبت «البيان» منذ انطلاقتها في الـ 10 من مايو 1980، أحدث التطورات الفنية في عالم الصحافة، إخراجاً وتصميماً، وتغيرت إطلالتها على مدار 40 عاماً أكثر من مرة، عززت خلالها الذائقة البصرية شكلاً ومضموناً، وذلك تلبية لتطلعات قرائها طوال هذه الفترة.

وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإعلام أهمية خاصة إيماناً من سموه بأن الإعلام يملك قوة الكلمة، وأن حسن توظيفها يسهم في إحداث أثر إيجابي يلمسه المجتمع ويعيشه واجباً وأمانة، إذ يصف سموه وظيفة الإعلام ورسالته بأنها تنويرية تعليمية توعوية لا تجميلية أو دعائية لهذه الجهة أو تلك.

إذ يقول سموه: «رسالة الإعلام لا تكتمل إلا بصدق خطابه ونزاهة غاياته، وترفّعه عن الأهواء وانحيازه لصالح الناس».

وكانت صحيفة «البيان» محل اهتمام ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان سموه قد هنأ «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، مؤكداً سموه أن الصحيفة أدت مهمتها وواجباتها بامتياز، ونالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.

ثقة وتميز

ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» آنذاك: «أربعة عقود على تأسيس «البيان».. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً..

فكانت شريكاً.. كل التوفيق لقيادة «البيان» وأسرتها ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوماً صوت الوطن والحقيقة»، حيث يحرص سموه دائماً على تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات، حيث يمثل ذلك خريطة الطريق لمختلف وسائل الإعلام في أداء دورها المهني بمصداقية، بما يتواكب مع رؤى واستراتيجيات الحكومة.