لؤي بالهول: «البيان» تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي

قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: لقد استطاعت صحيفة «البيان» على مدى خمسة وأربعين عاماً من تأسيسها أن تصنع مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات التي وضعتها بجدارة واستحقاق على خارطة الإعلام العربي، كإحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة.

ملتزمةً في نهجها الراسخ بمسؤولية الكلمة، ووضوح الغاية، وسمو الرسالة، وموضوعية التناول، ودقة المحتوى، مؤمنةً في كل ذلك بأهمية دورها الوطني في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً، وواعيةً بخطورة وقيمة وأثر الإعلام في بناء وعي المجتمعات، وتوجيه طاقات أبنائها نحو العطاء والبناء، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في كل ما فيه خير الأوطان ونهضتها.

وأشار إلى أن «البيان» حرصت في ممارسة هذا الدور المتميز على أن تواكب برؤية عصرية كافة مستجدات الواقع في العمل الإعلامي، فأخذت بكل أسباب التطور في تقديم محتوى مؤثر وخطاب هادف، عبر توظيف الأدوات التقنية سريعة الوصول إلى الجمهور.