مسؤولون: «البيان» التزام بنقل الحقيقة وحرص على التطوير

أكد مسؤولون تقديرهم العميق للجهود المخلصة التي يبذلها القائمون والعاملون في صحيفة «البيان»، والتزامهم الدائم بنقل الحقيقة، وحرصهم المتواصل على تطوير المحتوى الإعلامي، بما يتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ودعوا فريق العمل إلى مواصلة رحلة التميز والإبداع والسعي الدؤوب لخدمة المجتمع بأعلى درجات الأمانة والإتقان، لتحقيق مزيد من النجاحات والعطاء في سبيل رفعة الوطن والمواطن.

عبد الله بوسناد

وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: حرصت «البيان» منذ تأسيسها على مراعاة أعلى درجات الاحترافية والمهنية فـي المجال الصحفي، كما أنها كانت وما زالت سباقة فـي نشر الأخبار المحلية، والعالمية كما عهدناها دائماً، رافعة فـي شعارها الكلمة الصادقة، والمهنية العالية، فـي تناول القضايا المختلفة.

وكذلك دورها الكبير فـي دعم مسيرة التنمية المستدامة بتسليط الضوء علـى النجاحات التي تحققها الجهات والمؤسسات فـي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلـى جهودها الرامية إلـى خدمة المجتمع وتثقيف وتوعية أفراده، مشيراً إلى أن جريدة «البيان» تعد منارة إعلامية عربية ملهمة في جميع المراحل التي مرت بها دولتنا، ونتمنى لها المزيد من العطاء والتميز على خارطة الإعلام الإقليمي والعربي.

حضور قوي

هالة بدري

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن صحيفة «البيان» تُعد منبراً وطنياً مؤثراً، وتتميز بمسيرة مهنية وإعلامية طويلة سعت خلالها إلى تلبية اهتمامات القراء، ومواكبة الكثير من الأحداث والفعاليات المهمة، وما حققته الدولة من إنجازات لافتة في مختلف الميادين. وقالت: «على مدار 45 عاماً حافظت «البيان» على حضورها القوي على الساحة الإعلامية.

حيث ساهمت عبر تقاريرها المتنوعة وتغطياتها الغنية في دعم مسيرة البناء والتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها دبي والإمارات، ما جعل من الصحيفة نموذجاً متفرداً للعمل الإعلامي الذي يتميز بقدرته على نقل نبض المجتمع والتعبير عن توجهاته المختلفة بمصداقية ومهنية عالية».

لافتة إلى أن نجاح الصحيفة في تحقيق التوازن بين الإعلام التقليدي والرقمي، عزز مكانتها على الخريطة الإعلامية المحلية والإقليمية. وعبرت بدري عن اعتزاز «دبي للثقافة» بتعاونها المتواصل مع «البيان»، ومساهماتها في دعم مشاريع الهيئة وبرامجها الهادفة إلى تمكين أصحاب المواهب وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي المحلي.

محتوى موثوق

عامر شريف

وهنأ الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أسرة صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 45 عاماً على انطلاقتها، التي أسهمت في تعزيز دور الإعلام الوطني وترسيخ مكانتها كمنبر إعلامي مسؤول يعزز الوعي المجتمعي.

وأضاف: على مدار أربعة عقود ونصف العقد، كانت الصحيفة شاهدة على التحولات التنموية في إمارة دبي ودولة الإمارات، وشريكاً فاعلاً في توطيد جسور التواصل بين القطاع الصحي والمجتمع، عبر محتوى إعلامي احترافي وموثوق.

وتابع: نحن في دبي الصحية نثمّن هذا الدور الحيوي، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع هذه المنصة الإعلامية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة. كل التقدير لجهود فريق العمل التحريري والإداري في صحيفة «البيان»، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتميز في خدمة الوطن والمجتمع.

مهنية عالية

وهنأ علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، صحيفة «البيان» بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، وقال المطوع: منذ انطلاقة الصحيفة وهي تعكس بحرفية ومهنية عالية مسيرة البذل والعطاء لمختلف المؤسسات والجهات الإنسانية، بما فيها (أوقاف دبي)، ونؤكد اعتزازنا بما تمثله الصحيفة من نموذج مشرف للإعلام الوطني المسؤول في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

علي المطوع

وتابع المطوع: لقد لعبت «البيان» منذ انطلاقتها دوراً محورياً في دعم جهود التنمية المجتمعية من خلال تسليط الضوء على المبادرات الإنسانية وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء، ونفخر بشراكتنا معها ودعمها المستمر في إبراز المشروعات الوقفية، التي نسعى من خلالها لتعزيز الاستدامة المجتمعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المطوع: إن الإعلام الوطني، وفي مقدمته صحيفة «البيان»، يُعد شريكاً استراتيجياً أساسياً في ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ونشر الوعي بدور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، ونثمّن هذا التعاون البنّاء، ونتطلع إلى استمرار الشراكة الإعلامية بما يعزز رسالتنا، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع متماسك، قائم على الخير والعطاء في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

عبدالله بوسناد:

شعارها الكلمة الصادقة والمهنية العالية فـي القضايا المختلفة

هالة بدري:

تلبي اهتمامات القراء وتواكب الأحداث والفعاليات المهمة

عامر شريف:

شريك في توطيد جسور التواصل بين القطاع الصحي والمجتمع

علي المطوع:

نموذج مشرف للإعلام الوطني المسؤول في الإمارات