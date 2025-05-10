عهود الرومي: «البيان» صورة مشرقة للإعلام الوطني

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن صحيفة «البيان» عكست على مدى 45 عاماً من إنشائها صورة مشرقة للإعلام الوطني الملتزم بتعزيز ريادة دولة الإمارات والتعريف بإنجازاتها وتوجهات قيادتها الرشيدة، وشكلت شاهداً على نهضة الإمارات وإنجازات مسيرة التطوير والتنمية في الدولة على مدى العقود الماضية.

وقالت معالي عهود الرومي، إن «البيان» ومنذ انطلاقها أسهمت بدور فاعل في صياغة المشهد الإعلامي في الدولة، وتعزيز سمعتها، والتعريف بإنجازاتها المتميزة التي جعلت منها محط أنظار العالم، ووجهة للعقول والمواهب، معربة عن تهانيها لفريق عمل «البيان» ومؤسسة دبي للإعلام، ومتمنية لهم دوام التوفيق في خدمة رسالة الإعلام الإماراتي بكل مهنية واقتدار.