عبد الله بن طوق: «البيان» واكبت أبرز الإنجازات والمبادرات الوطنية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإعلام الوطني كان ولا يزال شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الدولة وتحقيق رؤاها المستقبلية، وتعزيز صورة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وقال معاليه: تقع «البيان» في قلب الإعلام الوطني، إذ كانت منذ انطلاقتها شاهداً حاضراً على محطات التحول التاريخية التي مرت بها دولتنا، وواكبت أبرز الإنجازات والمبادرات الوطنية الكبرى، وإبراز المكانة العالمية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذلك إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.

وتابع معاليه: في الذكرى الـ 45 لتأسيس صحيفة البيان، نثمّن جهود صحيفة البيان المستمرة في تغطية المبادرات الحكومية الطموحة، ومواكبة التحولات التي يشهدها اقتصاد الدولة في ظل استراتيجياتها الوطنية، متمنياً لـ«البيان» وفريق العمل بها دوام النجاح والتقدم، ومواصلة مسيرة التميز الإعلامي لخدمة الوطن، ودعم المسيرة الوطنية للتنمية.