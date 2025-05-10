شما المزروعي: «البيان» منارة معرفة وصرح وطني تترجم إنجازات الإمارات

هنَّأت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيسها، مشيدة بدورها التاريخي في ترجمة وإبراز إنجازات دولة الإمارات، ومواكبة مسيرة التقدم والتنمية، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وقالت معاليها: إن صحيفة «البيان» تعتبر صرحاً وطنياً ومنارة معرفة ووعي، تميزت بمصداقيتها ومهنيتها العالية، وثراء محتوى موضوعاتها التي تعكس إنجازات الوطن في كافة القطاعات، وصوتاً يعكس طموحات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات، ومنبراً للحوار والنقاش، ما حقق تفاعلاً حقيقياً بين الإعلام والمجتمع، حتى باتت تحظى بمكانة مرموقة بين الصحف العربية.

وأكدت معاليها على أهمية دور الإعلام الوطني في ترجمة رؤية القيادة الحكيمة، والإنجازات والنجاحات المهمة التي تحققها الإمارات يوماً بعد يوم، كونه شريكاً فاعلاً ومهماً في صياغة مشهد إعلامي ثري بقربه من المجتمع، ينقل ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة للعالم، من خلال كافة منصاته وأدواته الإعلامية المتطورة، ما عزز حضور الإمارات عالمياً، كتجربة تنموية متميزة وفريدة، ورمزاً للتقدم والنمو والازدهار.