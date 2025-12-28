ترامب: أجريت اتصالاً "مثمراً للغاية" مع بوتين

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأحد، وذلك قبل ساعات قليلة من لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، لإجراء محادثات بشأن النسخة الأخيرة من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى أربع سنوات مع روسيا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جداً ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، قبل المحادثات المخطط إجراؤها مع زيلينسكي في مقر إقامته في فلوريدا عند الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش).

وهذا أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ أكتوبر، عندما حضر الرئيس الأوكراني ليطلب الحصول على صواريخ توماهوك من نظيره الأميركي، ولكن دون جدوى.

وهذه المرة، يسعى زيلينسكي للحصول على موافقة ترامب على نسخة جديدة من خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قدمتها واشنطن قبل شهر تقريبا.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي لموقع بوليتيكو إن نظيره الأوكراني الذي يصل حاملا معه أحدث مقترحاته بشأن القضية الشائكة المتعلقة بتقاسم الأراضي، "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه".

مع ذلك، بدا دونالد ترامب واثقا في نتائج المحادثات، قائلا "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه. وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواصل "انخراطها مع المفاوضين الأميركيين لوضع اتفاقات دائمة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع"، مع انتقاده للأوروبيين، وفق تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء.

وأضاف "بعد تغيّر الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام"، معتبرا أن الأوروبيين "لا يخفون نواياهم في الاستعداد لحرب ضد روسيا".

وتابع "طموح القادة الأوروبيين يعميهم حرفيا: فهم ليسوا غير مبالين بالأوكرانيين فحسب، بل يبدو أنهم غير مبالين أيضا بشعوبهم".

ويستقبل دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي عند الساعة 13,00 (18,00 ت غ) في منتجعه مارالاغو.

وأصبح هذا المقر الخاص في بالم بيتش، حيث يمضي الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عطلته، بمثابة ملحق للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يستضيف ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في المقر عينه الاثنين.

وبعد لقاء زيلينسكي بترامب، من المرتقب أن يجري الرئيسان مكالمة هاتفية مع الزعماء الأوروبيين، بحسب ما أفاد الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية.