مكتوم بن محمد: الكفاءات الوطنية محل ثقة العالم

  • سموه يبارك لحسين البنا حصوله على عضوية Fellow من جمعية الطرق والنقل البريطانية
البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الكفاءات الوطنية محل ثقة العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "نبارك للأخ حسين البنا، المدير التنفيذي في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، حصوله على عضوية Fellow من جمعية الطرق والنقل البريطانية (CIHT)، ليكون أول مهندسٍ في دولة الإمارات والشرق الأوسط ينال هذا المنصب.

وأضاف سموه "هذا الإنجاز يعكس قيمة الكفاءات الوطنية التي تم الاستثمار فيها فصارت اليوم محل ثقة العالم، ويؤكد أن الخبرات التي تُبنى في الإمارات ودبي أصبحت مرجعاً يُحتذى به للمؤسسات العالمية، ومعياراً جديداً للتميز في قطاع النقل والبنية التحتية".