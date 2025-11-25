بيوند" تكشف عن "كانيون".. مشروعها السكني الثاني في "ذا فورست" ‏بمدينة دبي الملاحية بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة ذات الرؤية ‏المستقبلية المبتكرة في تطوير المشاريع على الواجهات البحرية، عن إطلاق «كانيون»، ثاني برج سكني للشركة ‏ضمن منطقة "ذا فورست"، أول غابة بجانب البحر في الشرق الأوسط والتي كشفت عنها الشركة سابقاً. ويشكّل ‏المشروع إضافة نوعية إلى المشهد العمراني المتكامل الذي تطوره "بيوند" ضمن مخططها الرئيسي في مدينة دبي ‏الملاحية، والممتد على مساحة 8 ملايين قدم مربع‎.‎

ويستند تصميم «كانيون»، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، إلى قراءة معاصرة للتضاريس الطبيعية، حيث ‏تنساب خطوطه المعمارية بانسيابية تحاكي تضاريس الأرض وتدرجاتها، وتتفاعل مع أشعة الشمس ولعبة الضوء ‏والظل، فيما ترتقي الحدائق المعلّقة عمودياً على الواجهة لتخلق امتداداً حيًّا للطبيعة داخل النسيج العمراني‎.‎

ويقدّم «كانيون» رؤية متجددة للحياة المعاصرة على الواجهة البحرية، ترتكز على الهدوء واتساع الأفق وتعزيز ‏الصلة بين الإنسان والطبيعة، بما يرسّخ مكانة منطقة "ذا فورست" كإحدى أبرز الوجهات‎ ‎تميزاً ونمواً في دبي، ‏ويكرّس موقع مدينة دبي الملاحية كعنوان سكني مرموق‎.‎

وفي هذه المناسبة، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": ‏‎"‎أصبحت مدينة دبي ‏الملاحية اليوم إحدى أبرز الواجهات البحرية في المنطقة، حيث يلتقي نبض دبي مع هدوء البحر في مشهد يعكس ‏توازناً فريداً بين الحيوية والسكينة. ومن خلال مخططنا الرئيسي في المدينة، نعمل على تطوير وجهة ترتكز على ‏القرب من الطبيعة، والتصميم المعاصر، وشعور حقيقي بالترابط الإنساني‎.‎‏ ويأتي «كانيون» ليحوّل هذه الرؤية ‏إلى واقع ملموس، عبر دمج الطبيعة في صميم بنية المبنى، وتقديم تجربة سكنية تستلهم اتساع الأفق وهدوء ‏المشاهد الطبيعية، لتعكس أسلوب حياة أكثر عمقاً وارتباطاً بروح المكان‎."‎‏ ‏

ويضم «كانيون» 411 وحدة سكنية بتصاميم عصرية تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. ‏وتتميّز الوحدات بمساحات رحبة وإطلالات بانورامية تمتد نحو أفق دبي المتلألئ، وجزر العالم، وميناء راشد، ‏والغابة الأولى من نوعها في المنطقة الواقعة أسفل البرج. كما تجمع التفاصيل الداخلية بين الزجاج الممتد، ‏والشرفات الانسيابية، والتشطيبات الراقية، في تكامل بصري ومعماري يربط المساحات الداخلية بعناصر ‏الطبيعة المحيطة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2029‏‎.‎

كما يحتضن البرج مجموعة مرافق عالمية المستوى تُعزّز رفاهية السكان وصحتهم الجسدية والنفسية وارتباطهم ‏بالبيئة. وتشمل ردهة استقبال عصرية، ومساحات عمل مطلّة على البحر والمساحات الخضراء، وأجنحة علوية ‏للأنشطة الاجتماعية، وتراسات ومسابح، ونادياً رياضياً متكاملاً، ومنتجعاً صحياً مخصصاً للعافية، إلى جانب ‏مرافق عائلية متنوّعة‎.‎

ويضم السطح سكاي لاونج مُخصّصاً للسكان، فيما يتوّج البرج حوض سباحة سماوي يوفّر إطلالات بانورامية على ‏الغابة والأفق والخليج العربي، بما يعزّز الإحساس بالسكينة والانسجام مع روح المكان. وعلى مستوى الأرض، ‏تربط المسارات الخضراء المتدرجة البرج بمحيطه العمراني بسلاسة، في مشهد تتداخل فيه العمارة مع الطبيعة ‏ضمن لوحة واحدة متكاملة‎.‎