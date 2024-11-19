برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي للمستقبل ينطلق اليوم في دبي

تنطلق اليوم أعمال الدورة الثالثة من منتدى دبي للمستقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي ومؤسسات استشراف المستقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشدآل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وتشهد فعاليات المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 19 و20 نوفمبرفي متحف المستقبل بدبي، نحو 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

2500 خبير ومتخصص

ويشارك في منتدى دبي للمستقبل 2024 أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مجالات استشرافية ومستقبلية عديدة من نحو 100 دولة، ونحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل.

جلسات اليوم الأول

وتتضمن الجلسات الرئيسية لليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2024 جلسة حوارية بعنوان "من الفضاء إلى المحيط: مستقبل استكشاف الكون" بمشاركة سارة صبري أول رائدة فضاء عربية وإفريقية، والبروفيسور أسامة الخطيب خبيرالروبوتات ومبتكر روبوت استكشاف أعماق البحار "أوشن وان كيه"، وسعاد الحارثي خبيرة استكشاف الطبيعة في ناشونال جيوغرافيك. تتبعها جلسة حوارية بعنوان"مفاهيم الزمن وتأثيرها في رؤيتنا للمستقبل" بمشاركة كلٍ من جوناثانكيتس خبير الفلسفة التطبيقية، وآن بيت هوفيند رئيسة صندوق مكتبة المستقبل، والدكتور باتريك نواك من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويلقي الدكتور براغ خانا مؤسس "ألفا جيو" كلمة رئيسية بعنوان"هل ستكون المناطق الأكثر جاهزية للمستقبل هي الوجهة المقبلة للمجتمعات؟".

وتبحث الجلسة النقاشية بعنوان "ماذا يحدث لو لم نستشرفالمستقبل؟" بمشاركة سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل،وآيمي ويب الرئيسة التنفيذية لمعهد "المستقبل اليوم"، أهمية استشرافالمستقبل بشكل مؤسسي ومدروس.

بدوره، يقدم الدكتور جوردان نيوين المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى "سايكينيتك"، في كلمة رئيسية، مجموعة من الإجابات التي يطرحها من وجهة نظره وخبراته ودراساته على سؤال "كيف تخدم التكنولوجيا أصحاب الهمم في المستقبل؟".

مستقبل التحولات المجتمعية

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل أيضاً 15 جلسة تركز علىمحاور مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية، وفرص أجيال المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، وإضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

ويجيب الخبراء العالميين خلال مشاركتهم في الجلسات المتخصصة عن أسئلةعالمية مهمة، ومنها على سبيل المثال: ماهي حقوق وتشريعات الطبيعة؟ وما هو مستقبل صناعة الدواء؟ وهل يمكننا التحكم بالمستقبل؟. كما تتضمن هذه الجلسات مشاركة ماكوتوسوزوكي طبيب القلب الياباني (92 عاماً) في جلسة حول أبحاث إطالة العمر

ويضم محور "جلسات متخصصة في استشراف المستقبل" في اليوم الأولجلسات " هل يمكن أن نتفق على آلية موحدة لاستشراف المستقبل؟"،و"تجارب عملية لاستشراف المستقبل من حول العالم"، و"صناعة التغييربالاستناد إلى تجارب الماضي والحاضر والمستقبل".

أما محور "مستقبل التحولات المجتمعية" فيشمل جلسات"الاستثمار في غد أفضل: كيف ستتطور آليات العمل الخيري في المستقبل؟"تليها جلسة "دور المواد الجديدة في صناعة مستقبل قطاعي الصحة والبيئة؟"ثم جلسة حول مسابقة قصص الخيال العلمي و"كيف يمكن أن يعزز الخيال العلميقدرتنا على تخيّل المستقبل؟"

ويتضمن محور "مستقبل الأنظمة البيئية" ثلاث جلسات تباعاً بعنوان"ماذا لو تمكّنّا من تعزيز قدرة البيئة على إنقاذ نفسها؟" و"مستقبلحقوق الطبيعة وتشريعاتها" و"دور الفطريات في تعزيز التوازن البيئي والصحة العامة في المستقبل".

أما محور "فرص أجيال المستقبل" فيقدم في اليوم الأول جلسات"كيف يمكن لعادات الماضي أن تغيّر مفاهيم المستقبل؟" و"هل حقاً يمكننا أن نتحكم بالمستقبل؟" و"كيف نساعد المجتمعات في التكيّف معالتحولات المستقبلية؟".

وتغطي جلسات محور "مستقبل الأنظمة الصحية" عناوين "مستقبل صناعة الدواء في عصر الذكاء الاصطناعي" و"كيف ستؤثر مدن المستقبل على الصحة وإطالة العمر؟" و"ماذا لو ارتبطت صحة المجتمعات بصحة الأرض التي يعيشون عليها؟"

معرض "بلايفل فيوتشرز"

كما يشهد اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل تنظيم معرض "بلايفلفيوتشرز" حول دمج المجتمعات في تصميم مستقبل أفضل، ومعرض ألعاب استشراف المستقبل.

كما سيتم تنظيم ورشة عمل "سيناريوهات مستقبلية حول الأنظمة الصحية" بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومتحف الاكتشاف (MOD)، وورشة عمل"إعادة التدوير ومستقبل التصنيع" من تنظيم (ARUP)، وورشة عمل "تغيير السيناريو: كيف يمكن للأفلام أن تؤثر إيجابياً على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ " التي ينظمها معهد "مستقبل الحياة".