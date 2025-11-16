روسيا: تأجيل القمة المقررة بين بوتين وترامب

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه تم تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المقررة في بودابست.

وقال أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لقد تأجل اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لبعض الوقت، والاتصالات مستمرة في هذا الصدد".

وأكد مساعد الرئيس الروسي أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أنكوريج تعد وسيلة جيدة لتحقيق تسوية سلمية.

وقال أوشاكوف إننا "نتحدث بشكل استباقي حول التسوية الأوكرانية، بناء على التفاهم الذي تم التوصل إليه في مدينة أنكوريج (بولاية ألاسكا الأمريكية)".

وأضاف أوشاكوف أننا "نعتقد أن هذا هو بالفعل المسار الصحيح لتحقيق تسوية سلمية".

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المكالمة الهاتفية مع الرئيس الروسي، بأنهما اتفقا على الاجتماع في بودابست قريبا، وتم تأجيل القمة لاحقا.