الرئيس التنفيذي لتيك توك يدافع عن سياسة المنصة حول أمن البيانات والمحتوى

دافع الرئيس التنفيذي لتيك توك الجمعة، عن سياسة المنصة المتعلقة بحماية البيانات والمحتوى الموجّه للشباب والشفافية، مشيرا إلى "طموح المنصة بأن تصبح إحدى أكثر الشركات الموثوقة في العالم"، وسط تهديدات بحظرها في الولايات المتحدة وفرض عقوبات عليها في دول أخرى.

وقال شو زي تشيو، في كلمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تجمع 21 دولة في ليما "نبذل كل ما في وسعنا لكي نصبح إحدى أكثر الشركات الموثوقة في العالم".

وفي ما يتعلق بالشفافية، أكد "عزم" تيك توك على "التحاور مع مختلف الجهات المعنية لتبادل معلومات وتبديد مخاوفهم".

وعن الأمن وحماية البيانات، أشار إلى أنّ المكانة الرائدة لتطبيق تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 1,5 مليار شخص، "تمنحه الخبرة اللازمة لوضع حلول فعالة"، خصوصا وأنه "يتعاون مع خبراء عالميين" في هذا الخصوص.

وقال شو زي تشيو إنّ "أمن معلومات المستخدمين مسألة غير قابلة للتفاوض، وتضع تيك توك في طليعة الابتكار".

وبالإشارة إلى حماية المستخدمين الصغار، أكد أنه يشعر بهذه المسؤولية "بشكل عميق وشخصي" لأنه أب لثلاثة أولاد.

وقال إنه "فخور بالضمانات التي دمجتها تيك توك في منصتها"، مثل القيود المفروضة بشأن إتاحة المنصة لمَن تقل أعمارهم عن فئات عمرية معنية.

وتابع "نعمل بجد لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع مستخدمينا، من خلال إزالة كل المحتويات غير المناسبة من منصتنا"، لافتا إلى إزالة 135 مليون مقطع فيديو ينتهك معايير المنصة خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.