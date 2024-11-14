«إقامة دبي» تحصد 7 جوائز من «هارفارد للأعمال»

حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي سبع جوائز من «مجلس هارفارد للأعمال» لعام 2024، التي تكرّم القيادات المتميزة والفرق المبدعة من المؤسسات العالمية، حيث تألقت «إقامة دبي» في حفل توزيع الجوائز المقام في المملكة العربية السعودية.

وحصلت «إقامة دبي» على جائزة القيادة الفردية «الماسية»، التي نالها باستحقاق الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تقديراً لدوره القيادي وجهوده في تعزيز مسيرة التحول المؤسسي.

كما فازت الإدارة بجائزة الشراكة بفضل جهود قسمي الشراكة والتكامل وقسم إدارة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ترسيخ علاقات تعاون فعّالة تدعم أهدافها الاستراتيجية.

كما حازت الإدارة جائزة التميز المؤسسي، التي تُعدّ شهادة دولية على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في الخدمات وجائزة الرشاقة المؤسسية تقديراً للجهود المبذولة من قِبل قسم الرشاقة المؤسسية في تعزيز مرونة الإدارة وقدرتها على التكيُّف السريع.

كما قادت جهود إدارة العقود والمشتريات إلى الفوز بجائزة سلسلة التوريد، نظير دورها الكبير في تعزيز كفاءة عمليات التوريد والإمداد.

وفي مجال العناية بالمتعاملين، وحصلت إقامة دبي أيضاً على جائزة رعاية المتعاملين بفضل جهود إدارة سعادة المتعاملين وقسم استطلاع الرأي في تحسين تجارب المتعاملين وتلبية توقعاتهم.

وتأكيداً على دور التكنولوجيا المتقدمة، فازت إقامة دبي بجائزة الذكاء الاصطناعي، التي جاءت تقديراً لجهود إدارة الخدمات الرقمية في تطوير أنظمة ذكية تُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت بالتميُّز والابتكار المستدام، ويعتبر دليلاً على الكفاءة العالية التي يتمتّع بها فريق العمل في إقامة دبي، إذ نسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات التي تواكب تطلعات المجتمع وتعزّز مكانة دبي العالمية كمركز ريادي في تقديم الخدمات المتميزة».

وأضاف هذه الجوائز تُجسّد مساعي إقامة دبي الحثيثة لتبني أفضل الممارسات العالمية في المجالات كافة، بما يعكس رؤيتها لتحقيق الريادة وتقديم خدمات تعزّز ثقة المتعاملين وتحسن تجربتهم في الإمارة.