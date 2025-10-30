قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث سيطرد الأمير أندرو ويجرده من باقي ألقابه

أعلن قصر باكنغهام إن الملك تشارلز الثالث سوف يقوم بتجريد شقيقه الأمير أندرو من باقي ألقابه وطرده من مقر إقامته الملكي.

وفي بيان، قال القصر إن أندرو سيُعرف فيما بعد باسم أندرو مونتباتن وندسور ولن يعرف كأمير.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الكشف عن علاقة أندرو مع جيفري إبستين.

أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث أطلق الخميس إجراءات رسمية لتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته، على خلفية ارتباط اسمه بالأميركي جيفري إبستين .

وأفاد بيان للقصر بأن "الأمير أندرو سيُشار إليه من الآن فصاعدا باسم أندرو ماونتباتن وندسور".

واضاف البيان أن الأمير أندرو سيغادر مقر إقامته الملكي المعروف باسم رويال لودج، مضيفا "وُجّه إشعار رسمي له بالتخلي عن عقد الإيجار، وسينتقل للعيش في مسكن خاص آخر".

وأعلن شقيق الملك تشارلز الثالث قبل نحو أسبوعين، تخلّيه عن لقبه الملكي، نافيا "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال في بيان "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة بحقي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائما، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي".

وتراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاما بسبب قربه من جيفري إبستين، رجل الأعمال الأميركي الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.