الرئيس السوري: دخول قوي لشركات إماراتية وسعودية وقطرية إلى السوق السورية

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده شهدت دخول استثمارات بلغت نحو 28 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مؤكدا وجود استثمارات كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، كشف الشرع أن شركات سعودية كبرى بدأت بالفعل استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، فيما شرعت شركات قطرية كبرى بالاستثمار في مطار دمشق وإنتاج 5000 ميغاواط من الطاقة.

وأكد أن سوريا، التي استعادت موقعها الإقليمي، تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن لبلاده اليوم علاقة مثالية مع الإمارات والسعودية وقطر وتركيا.

وأوضح الشرع أن قوانين الاستثمار السورية عدلت لتصب في مصلحة المستثمر، وصنف القانون الجديد ضمن أفضل 10 قوانين استثمارية عالميا.

كما أبرز الفرص الاقتصادية في قطاعات النفط "مليون برميل يوميا" والغاز "40 مليون متر مكعب يوميا" والزراعة، وقال إن سوريا تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تفوق احتياجاته، إذ يمكنها إطعام ما بين 250 إلى 300 مليون نسمة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 25 مليون نسمة.