قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد "فرقة الغرباء" في إدلب

وكالات

شنت قوات الأمن السورية عملية لتوقيف عدد من المطلوبين في صفوف متطرفين فرنسيين يقيمون في مخيم في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا

وقال جبريل المهاجر، وهو ابن الفرنسي السنغالي عمر أومسين الذي يقود "فرقة الغرباء" في بلدة حارم، لفرانس برس عبر تطبيق واتساب، "بدأت الاشتباكات بعد منتصف الليل وما زالت مستمرة"، موضحا الاشتباكات مرتبطة "برغبة فرنسا تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة".

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بوقوع "عملية أمنية موسعة استهدفت مخيم الفرنسيين في حارم، بعد تطويقه، بهدف تسليم عناصر فرنسيين مطلوبين من حكومتهم"، مشيرا الى اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين.