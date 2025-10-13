«دبي للاقتصاد الرقمي» تعرف رواد الأعمال العالميين على مقومات دبي التنافسية



استعرضت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، مقومات دبي التنافسية ومنظومتها المتكاملة للأعمال أمام رواد الأعمال العالميين المشاركين في الحدث.



وخلال جلسة ضمن فعاليات المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، سلط سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الضوء على المزايا النوعية التي تتمتع بها دبي، وفي مقدمتها الأمان والاستقرار والارتباط اللوجستي الوثيق مع دول العالم، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة، حيث تسهم هذه المقومات في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها منصة الانطلاق المثلى للشركات الناشئة وتوسعها إقليمياً وعالمياً.



وأكد على أهمية هذه الركائز بوصفها عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لتوليد قيمة اقتصادية سنوية بمتوسط 100 مليار درهم من مشاريع التحول الرقمي.

وأضاف: تتميز دبي بمنظومة أعمال فريدة ومتكاملة تجمع بين الابتكار ووفرة المواهب والفرص بما يرسم ملامح مستقبل الأعمال، حيث تمنح الشركات كل مقومات النمو والنجاح، وتدعم روح الابتكار والتميز، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية داعمة للقطاعات الرقمية.



وتمثل هذه المزايا مجتمعة أبرز العوامل التي ترسخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة لتأسيس وتطوير ونمو الشركات الرقمية الناشئة المبتكرة.

ويعد «إكسباند نورث ستار» الملتقى العالمي الأبرز للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم؛ ويمثل هذا الحدث السنوي إحدى أبرز ركائز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.