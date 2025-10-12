زيلينسكي يبحث مع ترامب تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف، وقدرتها على الصمود، وقدراتها بعيدة المدى.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس،: "ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيداً على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها".

وقال الكرملين، اليوم الأحد، إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.

وقال ترامب إنه قبل الموافقة على توفير صواريخ توماهوك، فإنه يريد أن يعرف ما تخطط أوكرانيا لفعله بها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب.

وفي سياق منفصل، طلب زيلينسكي مزيداً من أنظمة الدفاع الجويّ والصواريخ، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أن روسيا تستفيد من الخلافات "الداخلية" لأي بلد من أجل ضرب أوكرانيا.

ونشر زيلينكسي على صفحته على موقع فيسبوك "تحدثت مع الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلعته على احتياجاتنا الأولوية، وفي مقدمها أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ".