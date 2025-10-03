غرف دبي تعرّف 19 شركة كندية على المزايا التنافسية للاقتصاد الرقمي



نظمت غرف دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لكندا في دبي وشركة «إينوفيا كابيتال»، طاولة نقاش مستديرة مع وفد ضم ممثلين عن 19 شركة كندية، وذلك بهدف التعريف بالمقومات التنافسية التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي في دبي، وفرص الأعمال الواعدة التي توفرها الإمارة للشركات الكندية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التقنيات المتقدمة.

واستقطبت الفعالية نحو 52 مشاركاً من مجتمعي الأعمال في كندا ودبي، وتركزت اختصاصات الشركات الكندية الأعضاء في الوفد على مجموعة متنوعة من القطاعات بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات الفضائية والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى الأبحاث وتحليل البيانات ورأس المال المخاطر.



وتناولت النقاشات آفاق التعاون مع الشركات الكندية في مجالات متنوعة، وتم بحث إمكانية توسيع قاعدة علاقات الأعمال بين دبي وكندا، من خلال الاستفادة من التكامل في الخبرات المشتركة، ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بما يعزز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ويدعم بناء المزيد من الشراكات الواعدة بين شركات دبي ونظيراتها الكندية.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دبي وكندا ركيزة استراتيجية لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للشركات الكندية الراغبة في التوسع دولياً، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال ومنظومتها المتقدمة للابتكار وريادة الأعمال».

وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الكنديين، سجل عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً 30% العام الماضي، فيما انضمت 535 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الكندية الأعضاء في الغرفة إلى 4434 شركة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وبذلك احتلت كندا المرتبة العاشرة في قائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من 2025.



وانعكاساً لالتزام غرف دبي بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة نطاق الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، قامت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال شهر يونيو من العام الجاري بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أمريكا الشمالية.



وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد نظمت في وقت سابق من هذا العام جولة ترويجية شملت مدن تورونتو وميسيسوغا وفانكوفر الكندية، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الكندي بالفرص التي يقدمها «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين، والتي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل في دبي هاربر.

وعقدت الغرفة خلال الحملة سلسلة اجتماعات مع أكثر من 350 من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، بالإضافة إلى المستثمرين وممثلي مسرعات الأعمال وصناع السياسات الرقمية في كندا.