أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال سبتمبر



سجل القطاع الخاص غير النفطي في دبي أداءً قوياً خلال سبتمبر الماضي وزادت مبيعات الشركات بشكل قوي في نهاية الربع الثالث.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، من 53.6 نقطة في أغسطس، وهو ما يتماشى مع أداء النمو الذي أشار إليه مؤشر مديري المشتريات في الإمارات.

وحققت الشركات غير النفطية في دبي إلى زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة في سبتمبر مقارنة مع شهر أغسطس، فيما تسارعت وتيرة نمو المبيعات مسجلة أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

وساعد ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في توسع الإنتاج بشكل قوي في شركات دبي كما ارتفعت معدلات التوظيف، فيما أظهرت الشركات تفاؤلاً أقوى بكثير تجاه النشاط المستقبلي مقارنة بما لوحظ في منتصف العام.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 53.3 نقطة في أغسطس، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل وزادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير.

وحقق الارتفاع توسعاً قوياً آخر في النشاط التجاري وزيادة أسرع في التوظيف، على الرغم من أن الشركات ظلت حذرة فيما يتعلق بمخزونها. بعد ارتفاع متواضع في أغسطس، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات في شهر سبتمبر، حيث أدت المخاوف بشأن المنافسة على الأعمال الجديدة إلى الحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات التابع لستاندرد آند بورز جلوبال للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، حيث ارتفع من 53.3 نقطة إلى 54.2 نقطة مع تحسن قوي وأسرع في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في 7 أشهر بدعم نمو الطلب على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في سبتمبر، كما تسارع التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير.

وارتفعت المبيعات بدعم الطلب المحلي وزادت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب.