تكساس.. السجن 5 سنوات للمتهمة بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية

قضت محكمة أميركية، الخميس، بالسجن خمس سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة أميركية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في حادثة وقعت في مايو 2024.

وقالت الشرطة المحلية، إن الدافع وراء الجريمة هو التحيز العنصري.

وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة "سي.بي.إس نيوز" وصحيفة "فورت وورث ستار تيليغرام" تقارير بشأنها، أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.

ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن.

ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس.

وتشاجرت وولف مع والدة الطفلة، وذكر تقرير الشرطة أن الأم كانت أيضا في المسبح مع ابنها ذي الأعوام الستة، وسألت وولف من أين هم.

وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة الصغيرة وجذب الطفل.

وأخرجت الأم ابنتها من الماء وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.