نكسة للرئيس الأرجنتيني مع إبطال البرلمان قرارين بوقف زيادة تمويل الجامعات والصحة





مُني الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بنكسة جديدة الخميس مع إبطال البرلمان لنقضين رئاسيين كان قد استخدمهما سابقا لوقف مشروعي قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة ومستشفى للأطفال، في تحد لسياساته التقشفية.

وأبطل أعضاء مجلس الشيوخ النقضين اللذين رفضهما مجلس النواب ايضا قبل مدة، ليصل عدد مشاريع القوانين التي أيدها الكونغرس رغم معارضة ميلي الشديدة، إلى ثلاثة.

ويأتي هذا التصويت في الوقت الذي يكافح فيه ميلي المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء تراجع قيمة العملة الوطنية البيزو في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية للكونغرس الارجنتيني في 26 أكتوبر.

ويواجه الرئيس اليميني البالغ 54 عاما والذي يتولى السلطة منذ ديسمبر 2023، وضعا حرجا منذ هزيمة حزبه أمام يسار الوسط في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس الشهر الماضي.

وقضت هذه الانتخابات التي تعطي مؤشرات للمنحي الذي يمكن أن تأخذه الانتخابات النصفية، على هالة ميلي كرئيس قوي وأحدثت اضطرابات في الأسواق المالية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها تجري محادثات مع الأرجنتين بشأن خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار بهدف دعم البيزو.

وسعى ترامب إلى دعم حليفه الوثيق ميلي خلال محادثات في نيويورك، قائلا "إنه يقوم بعمل رائع".

ولكن بعد ارتفاعه لفترة وجيزة، عاد البيزو إلى التراجع مجددا هذا الأسبوع بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن حجم المساعدة المالية الأمريكية المقدمة وإلى أي مدى يمكن أن تصل.