المرصد السوري: بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرض لمحاولة "تسميم" في موسكو.

وقال المرصد في حسابه على منصة "إكس" نقلاً عن "مصدر خاص"، إن الأسد تعرض لحالة تسمم، مشيراً إلى أن الجهة التي نفذت ذلك تريد إحراج الحكومة الروسية وإتهامها بتصفيته، على حد قوله.

وأشار المرصد إلى أن بشار الأسد خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي موسكو، وأن حالته الصحية الآن مستقرة.

وأضاف "لم يسمح لأحد بزيارة الأسد خلال قضائه مدة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر، والأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام".