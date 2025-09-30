ترامب: أمريكا تتجه على الأرجح نحو إغلاق حكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثا"ء إن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح نحو الإغلاق الحكومي الخامس عشر لها منذ عام 1981، مشيراً إلى أن إدارته قد تجري تغييرات لا رجعة فيها إذا حدث هذا الإغلاق.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنشهد على الأرجح إغلاقا حكوميا".

وذكر ترامب أن الديمقراطيين يغامرون في مفاوضاتهم بشأن الإغلاق، مضيفا أن إدارته يمكن أن تخفض المزايا التي تقدمها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بعد أن ألغى لقاءً كان مقرراً سابقاً، إلا أن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لم يُظهروا أية مؤشرات على تغيير مواقفهم.

فالجمهوريون يطالبون بتمرير مشروع قانون مؤقت يمتد لسبعة أسابيع قبل الدخول في أية تسويات، بينما يصر الديمقراطيون على تخصيص مليارات إضافية لتمويل الرعاية الصحية قبل الموافقة على خطة الجمهوريين.