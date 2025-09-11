حميد بن راشد: خدمة القرآن الكريم ورعاية النشء نهج راسخ في عجمان

اطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على تقرير نتائج النشاط الصيفي الثالث عشر لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، الذي نظمه المركز على مدى 24 يوماً، بمشاركة 550 طالباً وطالبة، توزعوا على 29 حلقة قرآنية، بمجموع 94 ساعة تدريسية.

وأكّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أنّ رعاية النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتعلّم تلاوته وتدبر معانيه، يعد نهجاً راسخاً في إمارة عجمان، لما له من أثر كبير في غرس القيم الإسلامية الأصيلة، وترسيخ التربية الصالحة في نفوس الأجيال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمجلسه في الديوان الأميري، حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، الذي قدّم لسموه شرحاً مفصلاً حول أنشطة ودورات البرنامج الصيفي للعام الجاري.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إنّ دعم مراكز تحفيظ القرآن وبرامجها، يعدّ من أولويات الإمارة، انطلاقاً من حرصها على تخريج أجيال حافظة لكتاب الله، متمسكة بتعاليمه، وتكون قدوة في السلوك والمعاملة.

وشدد سموه، على أنّ إمارة عجمان ماضية في توفير مختلف الإمكانات والموارد لتطوير برامج مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بما يضمن توسيع أنشطته وزيادة أعداد المستفيدين من مختلف الأعمار والفئات.

وتضمّن النشاط الصيفي الثالث عشر لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وفقاً للتقرير، 6 دورات متخصصة، منها: الحفظ الميسر، والحفظ المكثف عن بُعد، والتأهيل للقراء، وقراء المستقبل، إضافة إلى دورتي "نور القرآن"، و"القارئ الصغير"، وشمل النشاط مراجعة 4636 جزءاً من القرآن الكريم، وحفظ 658 جزءاً، وتخريج 12 خاتماً للقرآن الكريم، فضلاً عن التحاق 28 طالباً بدورة "متن الجزرية" في علم التجويد.

من جانبه، أعرب حسين محمد الحمادي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة للمركز، مؤكداً أنّ هذه الرعاية تمثل حافزاً قوياً لمواصلة تطوير البرامج القرآنية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين.