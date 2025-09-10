رئيس إسرائيل: لم أعلم بعملية الدوحة.. كنت على متن الطائرة!

إسرائيل تخوض حرباً نيابة عن العالم الحر.. بأي منطق يعترفون بالدولة الفلسطينية؟!

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنه لم يعلم بالاعتداء الإسرائيلي على قطر أمس حيث كان على طائرة متوجهاً إلى بريطانيا، ونفى أن تكون غزة تواجه مجاعة لأن القطاع مليء بالطعام والأدوية على حد زعمه، كما ندد بسعي دول عديدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية قائلاً إن إسرائيل تدافع عن العالم الحر بينما هناك دول منها تسعى إلى إلحاق الضرر بدفاع إسرائيل عنهم ومنح الإرهاب فرصة أخرى، على حد قوله.

واستضاف معهد تشاتام هاوس الرئيس الإسرائيلي في حوار مفتوح خلال زيارته إلى لندن وتابعته "البيان"، أجاب خلاله هرتسوغ عن أسئلة بخصوص التطورات الأخيرة في غزة والاعتداء الإسرائيلي على قطر، وملف التفاوض ومستقبل المنطقة.

وقال هرتسوغ إن المنطلق الأساس لإسرائيل هو استعادة الرهائن، ومفتاح تغيير المنطقة لن يتم من دون ذلك. واستعرض صوراً لشقيقين من الرهائن تحتجزهما حماس.

وبخصوص الاعتداء على قطر، نفى الرئيس الإسرائيلي علمه بالعملية، قائلاً إنه كان على الطائرة متوجهاً إلى بريطانيا للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وحين سئل عن ارتفاع قلق عائلات الرهائن بعد الاعتداء على قطر، تحدث هرتسوغ بغضب عن مسؤولية القيادي في حماس، خليل الحية، عن هجوم 7 أكتوبر، وأنه كان يصرح علناً أنه يريد تكرار ذلك مرة أخرى. وأضاف أنه لا يعلم بنتائج عملية الدوحة وما إذا كان خليل الحية بين القتلى.

وزعم هرتسوغ أن الجانب الإسرائيلي استجاب لكل المقترحات، وخاصة الأميركية، مع الأطراف الأخرى مثل القطريين والمصريين، لكن الجانب الآخر (حماس) كان يماطل ويتلكأ، لأن «حماس» - على حد تعبيره- تشعر أن لديها اليد العليا في الإعلام وفي الصورة العامة، ولذلك لا تستجيب. وأضاف: "إسرائيل تسعى إلى صفقة، ونحن جاهزون، نريد كل الرهائن. يجب على «حماس» أن تقول نعم. لدى «حماس» صناعة قرار جماعية، وإذا قال شخص واحد «لا» فإن الصفقة لا تتم.

وبخصوص المحادثات مع بريطانيا، قال: أجرينا نقاشًا صريحًا مع ستارمر، وكان اجتماعًا مثمرًا. نحن نناقش كحلفاء، ونقف في الجانب نفسه. بريطانيا تتفق معنا أن «حماس» منظمة إرهابية وان إيران تهديد للمنطقة. نحن نناقش موضوع الدولة الفلسطينية، ووجهة نظرنا أن ذلك سيكون مفيداً للإرهاب في الوقت الحالي.

ورداً على سؤال ما إذا كان قلقاً من عزلة إسرائيل دولياً، قال: "إسرائيل لديها ديمقراطية منفتحة، وسنذهب إلى الانتخابات قريبًا. لدينا احتجاجات في كل مكان، وهذه هي الديمقراطية. علينا أن نفهم أن العقوبات على إسرائيل تؤذي الديمقراطية في إسرائيل. إن فرض وجهة نظر على إسرائيل بأنها إذا لم نتفق مع وجهة نظر بريطانيا سيعاقبوننا، فجوابنا «لا» لهذه المقاربة. يجب أن يكون هناك تحرك نحو غزة بلا «حماس»، هذه نقطة البداية بالنسبة لنا في أي حوار.

وقال إن هناك دولاً عديدة حظرت دخول سموتريتش، واصفاً هذه الخطوة بأنها خطأ كبير ترتكبه الدول ضد حليف. وأردف: "نحن ندافع عن العالم الحر، نحن الجبهة الأمامية، نحن ندافع عن أوروبا وعن العالم الغربي. هذا ما نفعله: نقاتل المتطرفين. نحن لا نهاجم سبع دول، بل نتعرض لهجمات من سبع جبهات. نحن في حرب دفاعية. ونريد أن نوقف الحرب، ولدينا خطة من خمس نقاط ضمن خطة «اليوم التالي». لقد ناقشنا ذلك مع جاريد كوشنر وتوني بلير وترامب. أكرر أن «اليوم التالي» يجب أن يكون بلا «حماس».

ورداً على سؤال عن المجاعة في غزة، قال: لا نخجل من هذه الصور (التي تكشف المجاعة)، لأن المساعدات تصل، ورفضنا روايات المجاعة. هناك الكثير من الطعام والأدوية والأسواق. آخر ما نريده هو المجاعة، ولا نقبل ذلك. «حماس» تأخذ المساعدات وتبيعها بأسعار مضاعفة، إنها تريد المجاعة. بالأمس دخلت 600 شاحنة إلى غزة، لكنها لا تصل إلى الناس. قابلت العديد من المنظمات و«المطبخ الدولي»، وأكدت أن إيصال المساعدات أصبح أكثر مرونة. المشكلة أن اللوم يُلقى ببساطة على إسرائيل. اذهبوا إلى غزة وتحققوا. «حماس» تتحكم بالرواية الإعلامية عن غزة.

وأضاف: أدعو بريطانيا لإرسال مراقبين بشأن المساعدات ليعرفوا ما الذي يحدث. نحن ملتزمون بالقانون الدولي. هناك مئات الأنفاق في مناطق سكنية، وهي منطقة عمليات فوق مناطق سكنية. إسرائيل لا تنوي التهجير. فقط نريد إدارة مختلفة لغزة. كيف يجب أن نصل إلى هذه النقطة؟ بالتعاون مع الشركاء. بهذه الطريقة نبني الحوار مع الفلسطينيين.

ورداً على سؤال: من يجب أن يدير غزة؟ أجاب الؤئيس الإسرائيلي: هناك عدة أفكار. يجب أن نتأكد أن «الاتفاقات الإبراهيمية» هي محور مقاربتنا، وهي أرضية طويلة الأمد للاستقرار، ومفيدة لكل الأطراف. أنا أؤمن أنه إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، هناك حقيقة قوية أن إسرائيل لديها حوار عميق بين المسلمين واليهود. لدينا حوار، وجزء من هذا الحوار يتعلق بفلسطين. الخطة العملية لدينا مع «السلطة الفلسطينية» التي هي أقرب إلينا، لكن السؤال هو: كيف يمكن تأمين إسرائيل؟ الخطأ الكبير هو أن العالم الحر لا يقول لـ«حماس»: حرروا الرهائن، لذلك أرى ان موقف وزير الخارجية الأمريكي موقف مايك روبيو صائب في القول إن مساعي الاعتراف بدولة فلسطينية ليس صائباً.

وتطرق هرتسوغ إلى الرأي العام الفلسطيني بالقول: رأينا تقارير ومقابلات مع عدد كبير من الفلسطينيين، وثمانية من كل عشرة منهم قالوا إنهم يريدون حياة مختلفة وبدون «حماس». يريدون حياة أفضل. لكن هذه الحقائق لم تنعكس في الإعلام الدولي.

وأردف: لدينا حلم بالسلام، لكن لا يمكن أن نتشارك هذا الحلم مع جهة تريد إبادتنا. هناك الحوثيون، ولديهم خمسون ألف مسلح وصواريخ باليستية يطلقونها علينا ويفتخرون بذلك.